Кадр из видео.
На трассе Тула-Новомосковск произошло ДТП: двое пострадавших
Две машины столкнулись недалеко от выезда на трассу М4.
6 декабря в 14.45 на 33-м км автодороги Тула-Новомосковск (недалеко от пересечения с трассой М4) произошло ДТП. Столкнулись два легковых авто: KIA и ВАЗ-2112.
По предварительной информации, в аварии пострадали оба водителя.
Видео последствий ДТП в редакцию Myslo прислали очевидцы.
На месте работают сотрудники областного ГИБДД. Все подробности происшествия выясняются.
Другие статьи по темам
Место