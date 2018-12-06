На трассе Тула-Новомосковск произошло ДТП: двое пострадавших

Кадр из видео.

Две машины столкнулись недалеко от выезда на трассу М4.

6 декабря в 14.45 на 33-м км автодороги Тула-Новомосковск (недалеко от пересечения с трассой М4) произошло ДТП. Столкнулись два легковых авто: KIA и ВАЗ-2112.

По предварительной информации, в аварии пострадали оба водителя.

Видео последствий ДТП в редакцию Myslo прислали очевидцы.

На месте работают сотрудники областного ГИБДД. Все подробности происшествия выясняются.