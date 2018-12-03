В Новомосковске маршрутка врезалась в столб

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Водитель пытался уйти от столкновения с грузовиком, выехавшим на встречку.

3 декабря в 7.20 в Новомосковске на Рязанском шоссе, 4 произошло ДТП. По предварительным данным, 38-летний водитель грузовика «ГАЗ Валдай» задремал за рулем и выехал на встречку. Пытаясь избежать столкновения, маршрутка «Газель Некст» врезалась в опору ЛЭП.

Как сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области, в аварии пострадали три человека: 63-летняя женщина, 43-летний и 66-летний мужчины. Они отделались ссадинами и ушибами.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.