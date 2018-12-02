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В Суворове мужчина обчистил своих собутыльников

В Суворове мужчина обчистил своих собутыльников

Молодой человек прихватил с собой мобильные телефоны знакомых.

Полицейские в Суворове установили подозреваемого в кражах. Жертвами его противоправных деяний стали сразу двое местных жителей, у которых злоумышленник похитил мобильные телефоны во время совместного распития алкоголя.

По предварительным данным, 42-летний мужчина и 45-летняя женщина пили спиртные напитки вместе со своим знакомым. Когда тот ушёл, они обнаружили отсутствие своих телефонов. Поняв, что их имущество украдено, потерпевшие обратились в полицию. В отделе МВД установили местонахождение вероятного похитителя — 24-летнего неработающего ранее судимого жителя Чекалина. У него обнаружены и изъяты чужие телефоны.

Полицейские проводят дальнейшую работу по выяснению деталей и обстоятельств противоправной деятельности подозреваемого.

сегодня, в 10:13 +1
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