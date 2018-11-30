Тульский «Арсенал» оштрафован из-за поведения болельщиков

Фото пресс-службы «Арсенала».

В четверг, 29 ноября, в Доме футбола состоялось очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС. По его итогам тульский «Арсенал» был оштрафован на 30 тысяч рублей.

Такую сумму оружейники выплатят за скандирование зрителями ненормативной лексики.

Напомним, 25 ноября тульская команда уступила «Краснодару» со счетом 0:3.