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Тульский «Арсенал» оштрафован из-за поведения болельщиков
Фото пресс-службы «Арсенала».

Тульский «Арсенал» оштрафован из-за поведения болельщиков

Фанаты нецензурно выражались на матче оружейников с «Краснодаром».

В четверг, 29 ноября, в Доме футбола состоялось очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС. По его итогам тульский «Арсенал» был оштрафован на 30 тысяч рублей.

Такую сумму оружейники выплатят за скандирование зрителями ненормативной лексики.

Напомним, 25 ноября тульская команда уступила «Краснодару» со счетом 0:3.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:00 0
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