Что в «Ясной Поляне» раздражает, вызывает горечь и чувство стыда

Игорь Тютюкин — автор позитивных книг, практикующий психолог, который, по его словам, «с 1986 г. с удовольствием живет в Туле и выполняет на Земле миссию по развитию человечества». Он написал статью о «Ясной Поляне», вернее, о бытовых проблемах туристов, которые приезжают в музей-усадьбу.

Вопросы неравнодушного Игоря Тютюкина мы адресовали администрации музея-усадьбы и Щекинской администрации. И вот какая картина получилась.

Дорога к музею-усадьбе

Игорь Тютюкин - Вот слова простого тульского таксиста: «Со всей России люди сюда едут, столько иностранцев, а у нас не могут два километра хорошей дороги от трассы до усадьбы сделать. Каждый раз, когда везу сюда кого-то, мне прямо стыдно за это».

Пеших туристов, кто впервые добирается до усадьбы на общественном транспорте, вводят в заблуждение название остановки и музейный дорожный указатель. А ведь от остановки «Школьная» до музея идти гораздо ближе. Может, имеет смысл переименовать остановки?

И пустить один из тульско-щёкинских маршрутов общественного транспорта (114-й или 117-й) через Ясную Поляну, сделав в ней остановку «Музейная». Было бы удобно и «безлошадным» туристам, и местным жителям.

Участок дороги между автостоянкой и воротами усадьбы, по которому идут все гости, не имеет безопасного и удобного тротуара.



Дорога к входу в усадьбу узкая, заставлена машинами, не имеет безопасного тротуара.

Глава администрации Щекинского района Олег Федосов:

Олег Федосов – Автомобильная дорога – подъезд к музею-усадьбе Л. Н. Толстого – принадлежит музею на основании распоряжения о закреплении федерального имущества на праве оперативного управления от 10.10.2017 № 229-р, право собственности зарегистрировано 22.09.2016 за Российской Федерацией.

В настоящее время ГУ ТО «Тулаавтодор» прорабатывает вопрос по заключению договора с музеем о передаче земельного участка под вышеуказанной автомобильной дорогой в региональную собственность.

После завершения процедуры передачи дороги в региональную собственность вопрос о ремонте данной дороги с устройством тротуара будет решен положительно.



Ориентировочный срок выполнения работ – летний период 2019 года.

Что касается остановки общественного транспорта на трассе «Тула – Щекино» и пешеходной дорожки, то в соответствии с законодательством эта автомобильная дорога федерального значения передана в оперативное управление ФКУ «УПРДОР Москва-Харьков».



Решение вопросов по осуществлению дорожной деятельности в отношении данной автомобильной дороги (в том числе ремонт тротуарных дорожек, установка и ремонт остановочных павильонов, уборка мусора из урн, уборка мусора с обочин дороги) относится к компетенции ФКУ «УПРДОР Москва-Харьков».



Остановки на данных участ­ках названы согласно территориальной близости учреждений населенных пунктов.

Туалет на автостоянке

Этот маленький домик на краю музейной автостоянки не имеет обозначений на фасаде и указателей. Лишь с торца здания есть нарисованные маркером от руки буковки «М» и «Ж». Нет и вывески с указанием дней и часов работы.



Фото от 22 ноября. Туалет закрыт.

Каждый вторник тут выходной, хотя сам музей работает и принимает посетителей. В среду, четверг и пятницу туалет почему-то закрывается в 15.30. А ещё, когда сооружение открыто, на двери можно увидеть табличку «Ведётся видеонаблюдение и запись звука».

В строение практически невозможно попасть во время сильного дождя.

Заведение на музейной автостоянке долгие годы было платным (10 рублей с человека). И только 2 ноября 2018 года оно неожиданно стало бесплатным.

Интересно, все эти годы мзда

с посетителей музейного туалета взималась незаконно?

Правда, есть ещё бесплатный туалет в кафе «Прешпект», которое расположено напротив входа в усадьбу. Но попасть туда скромным туристам мешает объявление, висящее у двери: «Туалет находится на автостоянке».





Пресс-служба музея-усадьбы «Ясная Поляна»:

– В музее-усадьбе есть два бесплатных туалета. Первый из них находится на стоянке автотранспорта и открыт с 1 ноября по 30 апреля с 09.00 до 17.00; с 1 мая по 31 октября с 09.00 до 20.00. Этот туалет является временной постройкой. Как только будет закончено строительство центра приема гостей, он будет демонтирован. Второй туалет располагается в центральной части заповедника рядом с Флигелем Кузминских. Часы работы – с 1 ноября по 30 апреля с 09.00 до 17.00; с 1 мая по 31 октября с 09.00 до 20.00.

Помимо этого туалет есть в кафе «Прешпект». Приоритет в посещении туалета отдается гостям кафе.

Касса музея



Избавить от таких очередей «Ясную Поляну» может сервис продажи электронных билетов. Но, увы, его на сайте музея нет.

Вот два реальных отзыва туристов из интернета:

«К сожалению, на сайте музея нет раздела, некуда написать слова возмущения тем, как безобразно организована продажа билетов. На входе помимо терминалов, где можно купить билет просто на прогулку по территории (один из них не работал), стоит маленькая избушка, где из форточки в окошке выдают билеты. Окошко одно! И это при таком наплыве туристов!» «На кассе объявление – билетов на экскурсию с посещением зданий нет. Но люди стоят. Никакой другой информации об экскурсиях нет. Зато девушка в русском сарафане периодически подходила к очереди и кричала: «Экскурсия такая-то во столько-то». К ней набегала толпа, она выписывала талоны, и все снова шли к кассе эти талоны оплатить! Приеду ли я ещё в «Ясную Поляну»? Семь раз подумаю».

От редакции добавим, что сервис продажи электронных билетов в музей, а также записи и оплаты экскурсий на сайте музея мы не нашли. Хотя во многих знаменитых музеях мира это обычная практика и на сайтах этот сервис найти легко.

Пресс-служба музея-усадьбы «Ясная Поляна»:



– Билеты для прогулки по территории заповедника для всех категорий посетителей доступны в неограниченном количестве. Приобрести их можно тремя способами:

1) на сайте музея (к сожалению, мы не нашли такой сервис на сайте музея. – Прим. ред.);

2) в терминале у входа в музей;

3) в кассе музея.

Онлайн можно приобрести билеты – ограниченное количество – на экскурсию в будние дни на странице tickets.ypmus.ru (сервис по ссылке есть, но он не работал на момент публикации. – Прим. авт.). Оплата заказа производится банковскими картами.

Индивидуальные туристы могут приобрести билеты в кассе музея в порядке живой очереди. В связи с ограничениями по количеству туристов в группе (не более 15 человек) в дни повышенного экскурсионного спроса билеты (особенно на первую половину дня) раскупаются довольно быстро. В случае, если время до начала ближайшей экскурсии превышает 10 минут, посетителю выдается талончик с бронью на определенное время; выкупить эту бронь возможно за 5 минут до начала экскурсии без очереди.



Народная ярмарка



Компактная, законная и эстетичная ярмарка могла бы стать достопримечательностью, приносить пользу людям и добрую славу региону.



Вот уже много лет рядом со входом в музей-усадьбу есть нелегальная народная ярмарка, где умельцы, мастера, художники, писатели продают туристам сувениры, авторские изделия, картины и книги, а также некоторые местные продукты, в частности, тульские пряники, белёвскую пастилу, мёд и тульский берёзовый квас.

Дирекция музея пытается запретить эту ярмарку, ссылаясь на отсутствие правовых норм, регламентирующих торговую деятельность вблизи музея-усадьбы. Частные торговцы много раз обращались в разные инстанции с просьбой узаконить и легализовать свою деятельность. Однако до сих пор вопрос не решен.

А хотелось бы, чтобы для торговли было выделено конкретное место, оборудованное красивыми навесами и прилавками в народном стиле. И чтобы такая компакт­ная, законная и эстетичная ярмарка, став яркой достопримечательностью «Ясной Поляны», приносила пользу людям и добрую славу региону.



Глава администрации Щекинского района Олег Федосов:

– В октябре 2018 года администрацией Щекинского района совместно с прокуратурой Щекино по обращению ФГБУК «Государственный мемориальный и природный заповедник «Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» было проведено обследование территории, прилегающей к музею, на предмет законности размещения НТО (нестационарных торговых объектов).

Установлено, что на земельных участках осуществляется нестационарная торговля, а в схеме размещения НТО, утвержденной МО Яснополянское, НТО по реализации сувенирной продукции отсутствуют.

Согласно приказу Минкультуры РФ, на земельном участке, что находится в постоянном бессрочном пользовании у музея, возможна организация уличной торговли. Для урегулирования правоотношений по размещению НТО музею необходимо направить в администрацию МО Яснополянское предложения по включению в схему размещения НТО (в том числе и принад­лежащих музею). При этом необходимо предусмотреть не менее чем 60% НТО для использования их субъектами малого и среднего предпринимательства.

В ноябре 2018 года администрацией Щекинского района, замминистра сельского хозяйства Тульской области А. Жаворонковым проведено выездное совещание с администрацией МО Яснополянское и музеем. Вопрос был взят на контроль. На сегодняшний день прорабатываются пути его решения.

Стройки



Центр приема и обслуживания гостей жизненно необходим

для качественного обслуживания туристов.

С 2015 года и по сию пору в «Ясной Поляне» ведётся масштабное строительство комплекса административных зданий, состоящего из фондохранилища, реставрационных мастерских, Фестивального центра и Центра приема и обслуживания посетителей. Последний объект музейной инфраструктуры жизненно необходим для качественного обслуживания туристов. Его должны были сдать в эксплуатацию ещё в 2017 году.

Здания реставрационных мастерских и фондохранилища уже практически готовы, а самый нужный и важный для «Ясной Поляны» объект превратился в долгострой.

А еще почему-то в Центре приёма и обслуживания посетителей по проекту предусмотрено кафе лишь на 60 посадочных мест, зато в недостроенном пока Фестивальном центре вдали от музея предполагается кафе с банкетным залом на 80 человек. Непонятно, зачем вообще нужен музею Льва Толстого, ценившего простоту и скромность, дорогостоящий и помпезный Фестивальный центр с фитнес-залом, кабинетами массажа, сауной, банкетным залом и танцевальным залом с зеркальной стеной?

Эти вопросы пока остались без ответа со стороны администрации музея-усадьбы.