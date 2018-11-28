новости
новости
Регистрация
Тулячка задолжала налогов более чем на 600 тыс рублей

Тулячка задолжала налогов более чем на 600 тыс рублей

Женщина погасила долг только после того, как приставы арестовали ее автомобиль.

В отделе судебных приставов Тулы находилось исполнительное производство в отношении местной жительницы. Женщина задолжала по налогам и сборам более 645 000 рублей.

Оплачивать долг женщина не спешила и судебные приставы вынесли постановление о запрете регистрационных действий в отношении принадлежащего должнице автомобиля Mazda CX-5.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Тульской области, узнав о примененных мерах, женщина погасила имеющуюся задолженность в полном объеме.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:23 +1
Другие статьи по темам
Событие
Задолжненностьналоги и сборыприставы арестовали автомобильженщина погасила задолженность
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

#неболейте: как жителям Тульской области подготовиться к сезону зимних простуд
#неболейте: как жителям Тульской области подготовиться к сезону зимних простуд
Экспертиза ДНК: найденный под Суворовом труп принадлежит Павлу Колесникову
Экспертиза ДНК: найденный под Суворовом труп принадлежит Павлу Колесникову
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.