Тулячка задолжала налогов более чем на 600 тыс рублей

Женщина погасила долг только после того, как приставы арестовали ее автомобиль.

В отделе судебных приставов Тулы находилось исполнительное производство в отношении местной жительницы. Женщина задолжала по налогам и сборам более 645 000 рублей.

Оплачивать долг женщина не спешила и судебные приставы вынесли постановление о запрете регистрационных действий в отношении принадлежащего должнице автомобиля Mazda CX-5.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Тульской области, узнав о примененных мерах, женщина погасила имеющуюся задолженность в полном объеме.