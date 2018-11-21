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Жительница Новомосковска убила соседа, защищая своего ребенка

Жительница Новомосковска убила соседа, защищая своего ребенка

Обвиняемая и потерпевший находились в состоянии алкогольного опьянения.

Приговором Новомосковского городского суда 40-летняя женщина признана виновной в ч. 1 ст. 108 УК РФ (убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны).

Суд установил, что 18 августа 2018 года вечером женщина и ее сосед находились в состоянии алкогольного опьянения. Между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина избил соседку кулаками.

В присутствии несовершеннолетнего ребенка женщины сосед вновь ее избил. Мальчик пытался удержать обидчика матери, однако тот собирался ударить и его.

Чтобы защитить ребенка, обвиняемая с превышением пределов необходимой обороны ножом дважды ударила соседа в грудную клетку. Мужчина скончался на месте происшествия.

Обвиняемая возместила моральный вред в размере 25 000 рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, суд назначил женщине наказание в виде ограничения свободы на один год. Приговор суда в законную силу не вступил.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:28 0
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