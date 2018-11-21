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В Тульской области в лобовом столкновении погибли оба водителя
Фото УГИБДД и МЧС по Тульской области.

В Тульской области в лобовом столкновении погибли оба водителя

Страшная авария случилась в Киреевском районе.

20 ноября в 17.20 на 21-м километре автодороги «Щекино – Липки – Киреевск» 42-летний водитель автомобиля «Хендэ Солярис», по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и врезался в ВАЗ-21074, под управлением 22-летнего молодого человека.

От полученных травм оба водителя скончались на месте происшествия.

26-летний пассажир ВАЗа был госпитализирован с различными травмами.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:57 +1
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