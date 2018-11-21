В Тульской области в лобовом столкновении погибли оба водителя

Фото УГИБДД и МЧС по Тульской области.

20 ноября в 17.20 на 21-м километре автодороги «Щекино – Липки – Киреевск» 42-летний водитель автомобиля «Хендэ Солярис», по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и врезался в ВАЗ-21074, под управлением 22-летнего молодого человека.

От полученных травм оба водителя скончались на месте происшествия.

26-летний пассажир ВАЗа был госпитализирован с различными травмами.