Фото УГИБДД и МЧС по Тульской области.
В Тульской области в лобовом столкновении погибли оба водителя
Страшная авария случилась в Киреевском районе.
20 ноября в 17.20 на 21-м километре автодороги «Щекино – Липки – Киреевск» 42-летний водитель автомобиля «Хендэ Солярис», по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и врезался в ВАЗ-21074, под управлением 22-летнего молодого человека.
От полученных травм оба водителя скончались на месте происшествия.
26-летний пассажир ВАЗа был госпитализирован с различными травмами.
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