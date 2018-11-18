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Где в Туле не будет электричества 19 ноября

Где в Туле не будет электричества 19 ноября

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9 до 17 часов будут обесточены следующие дома:

  • ул. Низинная,
  • п. Михалково: 2-й-3-й Михалковские пр-ды,
  • ул. Колхозная, 122-158 (чётн.), 81-105 (нечётн.),
  • пер. Колхозный, 3-19 (нечётн.),
  • ул. Косогорская, 107, 113, 115, 117,
  • ул. Ф. Смирнова, 1, 3, 5,
  • ул. Сойфера, 37-а,
  • ул. Фрунзе, 2-а,
  • п. Лихвинка: Новорабочий пр-д, 40-50, 13-26,
  • ул. Епифанская, 62-124 (чётн.),
  • ул. Марата, 15-23 (нечётн.), 8-18 (чётн.),
  • ул. Степанова, 38,
  • ул. К. Маркса, 101,
  • Мясново: ул. Чмутова, 85-а, 85-б, 85-г, 85-97 (нечётн.),
  • 1-й Полюсный пр-д, 1-5 (нечётн.), 2-8 (чётн.),
  • 18-й пр-д, 4-12 (чётн.),
  • ул. Болотова, 1-а-д, 2-а-ж, 1-19-а (нечётн.), 2-22 (чётн.),
  • ул. Кабакова, 38,
  • 6-й пр-д, 1-а-г, 2-а, 2-б, 1-15 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
  • ул. Пороховая, 155-197 (нечётн.),
  • ул. Дегтярёва, 171-181 (нечётн.), 138-144 (чётн.),
  • п. Горелки: ул. Заречная, 1-45,
  • Скуратово: п. Октябрьский: ул. Щедрина, 1-39 (нечётн.),
  • 1-й пр-д, 8-18 (чётн.), 11-21 (нечётн.),
  • 2-й пр-д, 16-26 (чётн.), 19-29 (нечётн.),
  • 3-й пр-д, 27, 29, 24-34 (чётн.),
  • 4-й пр-д, 33-а, 32-42 (чётн.),
  • ул. Гагарина, 1-9-а (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. Овражная, 2, 14-20 (чётн.), 1-23 (нечётн.),
  • ул. Киреевская, 9-29,
  • ул. Чекалина, 95, 93, 93-а, 93-б, 92, 22, 20,
  • ул. Скуратовская, 89-в.
Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:21 +1
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