На проспекте Ленина в Туле трамвай сошел с рельсов

Фото Романа Шебанина и Юлии Александровой.

По предварительным данным, никто не пострадал.

13 ноября утром на проспекте Ленина в районе площади Победы сошел с рельсов трамвай маршрута №14. Линия в этом месте отделена от проезжей части, поэтому движение автомобильного транспорта не затруднено.

Сейчас на месте работают специалисты «Тулгорэлектротранса». Движение трамваев временно остановлено в обе стороны. О причинах ЧП пока не сообщается, подробности выясняются.