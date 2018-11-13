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На проспекте Ленина в Туле трамвай сошел с рельсов
Фото Романа Шебанина и Юлии Александровой.

На проспекте Ленина в Туле трамвай сошел с рельсов

По предварительным данным, никто не пострадал.

13 ноября утром на проспекте Ленина в районе площади Победы сошел с рельсов трамвай маршрута №14. Линия в этом месте отделена от проезжей части, поэтому движение автомобильного транспорта не затруднено.

Сейчас на месте работают специалисты «Тулгорэлектротранса». Движение трамваев временно остановлено в обе стороны. О причинах ЧП пока не сообщается, подробности выясняются.

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Трамвай сошел с рельсов 13.11, Фото: 1
Трамвай сошел с рельсов 13.11, Фото: 2
Трамвай сошел с рельсов 13.11, Фото: 3
Трамвай сошел с рельсов 13.11, Фото: 4
Трамвай сошел с рельсов 13.11, Фото: 5
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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 11:27 +4
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