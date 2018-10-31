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Администрация Тулы: «В Менделеевском оборудуют новые контейнерные площадки»
Фото из архива MySlo

Администрация Тулы: «В Менделеевском оборудуют новые контейнерные площадки»

Работы будут проведены после того, как новая управляющая компания приступит к обслуживанию домов.

Администрация города прокомментировала ситуацию с вывозом мусора в пос. Менделеевский, о которой рассказал народный журналист Myslo:

Контейнерная площадка, расположенная в районе д. 10 по ул. Горького, использовалась для сбора и хранения отходов производства и потребления многоквартирных домов № 19 и 18 по улице Ленина на основании разрешения министерства имущественных и земельных отношений Тульской области, выданного ООО «Косогорское ЖКХ».

Эта управляющая организация признана банкротом и  прекратила обслуживание жилых домов. Жители заключили договора  управления с ООО «Этажи». Сотрудники компании вместе с собственниками определили новые места установки контейнерных площадок. Необходимая для этого документация уже оформляется.

Ориентировочные сроки оборудования контейнерных площадок – 20 ноября.

До решения вопроса жителями определено место сбора и хранения мусора на контейнерной площадке в районе дома № 8 по улице Л. Толстого поселка Менделеевский. Вывоз отходов оттуда осуществляется в плановом режиме.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:11 +1
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Место
Тулапоселок Менделеевский

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