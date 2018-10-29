Метеопредупреждение: на Тулу надвигается сильный ветер
В регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.
По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 29 октября в регионе ожидается усиление ветра. Порывы могут достигать 12-17 м/с.
Такая погода в Тульской области сохранится на сутки.
Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности. Рекомендации при сильном ветре:
- Машину поставьте в гараж, при его отсутствии авто следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
- Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
- Избегайте деревья и разнообразные сооружения повышенного риска (мосты, эстакады, трубопроводы, линии электропередачи, потенциально опасные промышленные объекты).
Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону 01 или с мобильного — 112.
Другие статьи по темам
Место