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Метеопредупреждение: на Тулу надвигается сильный ветер

Метеопредупреждение: на Тулу надвигается сильный ветер

В регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 29 октября в регионе ожидается усиление ветра. Порывы могут достигать 12-17 м/с.

Такая погода в Тульской области сохранится на сутки.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности. Рекомендации при сильном ветре:

  1. Машину поставьте в гараж, при его отсутствии авто следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
  2. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
  3. Избегайте деревья и разнообразные сооружения повышенного риска (мосты, эстакады, трубопроводы, линии электропередачи, потенциально опасные промышленные объекты).

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону 01 или с мобильного — 112.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:26 +2
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