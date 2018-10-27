В Заокске пока мать спала, грудничок упал с кресла и получил серьезную травму

Мировой суд в Заокского судебного района вынес приговор 21-летней местной жительнице за причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью дочери.

10 июня 2018 года около 2 часов ночи женщина положила своего грудного ребенка рядом с собой на кресло-кровать, придерживая при этом ее рукой. Через некоторое время женщина заснула, а её дочь упала на пол, в результате чего получила тяжкие телесные повреждения.

В ходе судебного заседания осужденная признала вину в полном объеме.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 290 часов. Приговор суда в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.