В Туле на улице Галкина сбили школьника
По предварительной информации, 11-летний мальчик переходил дорогу в неположенном месте.
9 октября в 8.00 в Туле возле дома №30 на улице Галкина 29-летний водитель автомобиля «Шкода Практик» сбил несовершеннолетнего пешехода. По предварительной информации, 11-летний мальчик переходил проезжую часть в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.
Пострадавшему пешеходу оказали медицинскую помощь в больнице.
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