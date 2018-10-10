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В Туле на улице Галкина сбили школьника

В Туле на улице Галкина сбили школьника

По предварительной информации, 11-летний мальчик переходил дорогу в неположенном месте.

9 октября в 8.00 в Туле возле дома №30 на улице Галкина 29-летний водитель автомобиля «Шкода Практик» сбил несовершеннолетнего пешехода. По предварительной информации, 11-летний мальчик переходил проезжую часть в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

Пострадавшему пешеходу оказали медицинскую помощь в больнице.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:25 0
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