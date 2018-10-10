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Рано утром в Туле в жутком ДТП на Рязанке погиб водитель
фото из группы vk.com/tulazest и пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Рано утром в Туле в жутком ДТП на Рязанке погиб водитель

Пассажирка авто доставлена в больницу.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня рано утром. В 4.42 на телефон «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Рязанской.
 
 
Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, водитель Volkswagen Passat не справился с управлением, из-за чего на большой скорости вылетел на обочину и врезался в дорожное ограждение. Удар был настолько мощный, что машина снесла несколько метров ограждения. Затем автомобиль отлетел в столб.
 
 
К месту происшествия незамедлительно прибыли сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. 55-летний водитель машины скончался на месте до приезда врачей. 
 
 
Пассажирка машины, 37-летняя женщина доставлена в городскую больницу.
Чтобы извлечь пострадавших  из искореженного авто спасателям пришлось применять аварийно-спасательный инструмент «Спрут».
 
 
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 10:00 +3
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