Рано утром в Туле в жутком ДТП на Рязанке погиб водитель

фото из группы vk.com/tulazest и пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня рано утром. В 4.42 на телефон «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Рязанской.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, водитель Volkswagen Passat не справился с управлением, из-за чего на большой скорости вылетел на обочину и врезался в дорожное ограждение. Удар был настолько мощный, что машина снесла несколько метров ограждения. Затем автомобиль отлетел в столб.

К месту происшествия незамедлительно прибыли сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. 55-летний водитель машины скончался на месте до приезда врачей.

Пассажирка машины, 37-летняя женщина доставлена в городскую больницу.

Чтобы извлечь пострадавших из искореженного авто спасателям пришлось применять аварийно-спасательный инструмент «Спрут».