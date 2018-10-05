Туляка осудили за создание подставной фирмы

Мировой суд судебного участка № 61 Привокзального района г. Тулы вынес обвинительный приговор 47 летнему Алексею И. Как уточняет пресс-служба областной прокуратуры, суд признал его виновным преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 173.2 УК РФ («Предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице»).

За пять тысяч рублей мужчина по просьбе неустановленного лица предоставил в налоговую инспекцию свой паспорт и комплект правоустанавливающих документов ООО «Максима», для открытия новой фирмы. При этом он не собирался руководить этой организаций, то есть стал подставным лицом.

С учетом того, что фигурант имеет непогашенную судимость за тяжкое умышленное преступление, но при этом полностью признал свою вину, суд приговорил мужчину к исправительным работам на десять месяцев с удержанием 20% из заработка в доход государства.