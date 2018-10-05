В тульских школах стартовали онлайн-уроки финансовой грамотности

Чтобы принять в них участие, достаточно зарегистрироваться на сайте образовательного проекта Банка России.

Как планировать личный бюджет, пользоваться банковскими картами, разбираться в финансовых инструментах, выбрать профессию, которая способствует самореализации и обеспечивает материальный достаток – это и многое другое могут узнать тульские школьники, участвуя в проектах Банка России.

В сентябре по всей стране началась осенняя сессия онлайн-уроков финансовой грамотности, присоединиться к которой могут и тульские старшеклассники. Занятия продлятся до 18 декабря.

Уроки проходят через интернет в режиме реального времени в форме вебинара с возможностью задавать вопросы ведущему. Лекторы – практики и профессионалы финансового рынка, специалисты Банка России, которые на доступном языке делятся знаниями о мире финансов, отвечают на вопросы.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте и выбрать интересующую тему, дату и время мероприятия. По словам руководителя тульского отделения Банка России Дмитрия Новикова, формирование правильных финансовых привычек в школьном возрасте напрямую влияет на финансовое благополучие человека, его семьи:

Уроки снижают популярность у населения финансовых пирамид. Человек, хорошо ориентирующийся на рынке финансовых услуг, не станет участвовать в сомнительных проектах.

Весной в онлайн-уроках приняли участие более 7 тысяч российских школ. В Тульской области было проведено 227 онлайн-уроков, в которых приняли участие более 4600 учеников из 80 школ региона.

Самыми популярными темами стали: «Личный финансовый план. Путь к достижению цели», «Твой безопасный банк в кармане», «Пять простых правил, чтобы не иметь проблем с долгами», «Моя профессия – финансист», а также рассказ о том, как правильно расплачиваться банковской картой.