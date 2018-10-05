Погода в Туле 6 октября: ветрено, прохладно, небольшие осадки

Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями и давление чуть ниже нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе сохранится облачность с прояснениями.

Местами небольшой дождь (по данным сайта «Метеоинфо», до 2 мм), ветер юго-западный, до 11 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от +1 до +6 градусов, днём – до +16. Атмосферное давление – 745-750 мм рт. ст.