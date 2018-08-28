В Новомосковске на ходу загорелся «Ссанг Йонг»

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

28 августа в 8.35 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» сообщили о возгорании автомобиля «Ссанг Йонг», расположенного в Новомосковске в пос. Ширинский.

Два пожарных расчета приехали через 13 минут. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области.

Открытое горение было ликвидировано в 8.51. Пострадавших нет. В результате происшествия автотранспортное средство выгорело полностью.

Причина пожара устанавливается.