В Чернском районе на пожаре погиб мужчина

ЧП произошло 25 августа на ул. Свободная в деревне Сосновка в Чернском районе. Сообщение о возгорании дома поступило на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» в 02.21.

На место происшествия незамедлительно выехали по одному пожарному расчету ПЧ-109 и ПСЧ-69. По прибытии на место в 02.32, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировать спустя 10 минут.

В результате происшествия сгорела кровля по всей площади, дом выгорел внутри. На пожаре погиб 67-летний мужчина.

По факту происшествия следователи Плавского межрайонного следственного отдела СК РФ по Тульской области проводят доследственную проверку.

Следователями проводится весь комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. Предварительно, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.