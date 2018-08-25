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25 августа семь административных центров Тульской области отмечают День города

25 августа семь административных центров Тульской области отмечают День города

Губернатор Алексей Дюмин направил поздравления жителям каждого муниципалитета.

25 августа День города празднуют в Белеве (871 год), Веневе (647 лет), Щекине (80 лет), Донском (79 лет), Кимовске (66 лет), Суворове (64 года) и Богородицке (241 год).

Губернатор Алексей Дюмин направил поздравления жителям  каждого муниципалитета, отметил их  активную жизненную позицию и большой созидательный труд на благо своей малой родины и всего тульского региона.

– Спасибо вам за неравнодушие к родной земле, - поблагодарил глава региона.

 

сегодня, в 14:12 +1
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