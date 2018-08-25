25 августа семь административных центров Тульской области отмечают День города

25 августа День города празднуют в Белеве (871 год), Веневе (647 лет), Щекине (80 лет), Донском (79 лет), Кимовске (66 лет), Суворове (64 года) и Богородицке (241 год).

Губернатор Алексей Дюмин направил поздравления жителям каждого муниципалитета, отметил их активную жизненную позицию и большой созидательный труд на благо своей малой родины и всего тульского региона.

– Спасибо вам за неравнодушие к родной земле, - поблагодарил глава региона.