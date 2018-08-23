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В Тульской области задержаны пьяные родители, которые везли в машине маленьких детей
Фото Юлии Гришиной.

В Тульской области задержаны пьяные родители, которые везли в машине маленьких детей

Сотрудники Госавтоинспекции остановили подозрительный автомобиль в пос. Теплое.

22 августа в 16.00 на ул. Фролова в пос. Теплое Тепло-Огаревского района сотрудники ГИБДД остановили отечественную «семерку». Инспекторы заметили, что на заднем сиденье автомобиля стоя ехал маленький ребенок. При этом ни кресла, ни специальных удерживающих устройств в салоне не было.

27-летний водитель оказался пьян (алкотестер показал 0,707 мг/л выдыхаемого воздуха), его поведение было неадекватным и агрессивным. Для дальнейшего разбирательства его доставили в районный отдел полиции, где выяснилось, что он был ранее лишен права управления транспортными средствами за подобное деяние и теперь ему грозит уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ.

Помимо водителя в салоне авто находились женщина (также в состоянии алкогольного опьянения) и двое несовершеннолетних детей.

 

ГИБДД Тульской области в очередной раз напоминает водителям о недопустимости управления транспортным средством в состоянии опьянения!

Если вы стали свидетелем или очевидцем «пьяной езды» не оставайтесь равнодушным, сообщите о данном факте в Госавтоинспекцию:

  • дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД по городу Туле: 32-45-00, 32-45-02;
  • дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М2 «Москва-Крым», М4 «Москва-Дон»): 32-44-10.

Возможно именно ваш звонок спасет чью-то жизнь!

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 12:39 +2
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