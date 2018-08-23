На дорожную разметку в Туле ежегодно требуется 45 млн рублей

Фото Юлии Гришиной.

В 2019 году на эти цели будет выделено всего 30 млн рублей.

На заседании Штаба по развитию Тулы замглавы администрации — начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин рассказал, что в городе расположено 750 пешеходных переходов. Из них порядка 200 требуют обустройство пешеходных коммуникаций — подходов и тротуаров, общая стоимость работ составит 80 млн рублей. Необходимое ежегодное финансирование нанесения дорожной разметки составляет 45 млн рублей, на 2019 год на эти цели предусмотрено 30 млн рублей.

На территории Тулы расположено 266 зданий учреждений образования, из которых в настоящее время в ненормативном состоянии в вопросе обеспечения безопасности жизни и здоровья детей — порядка 150.

Запланированы работы по ремонту участков ливневой канализации, подземных пешеходных переходов.

Также в 2019 году городская администрация планирует выполнить ремонт 77 придомовых территорий. В эти работы включен и ремонт межквартальных проездов, прилегающих к благоустраиваемым дворовым территориям.

– С целью составления плана по ремонту дорог на 2019 год и изучения общественного мнения на сайте администрации Тулы размещен перечень дорог для голосования, в котором участвует 1489 объектов. По результатам рейтингового голосования, с учетом пожеланий жителей, будет сформирован план проведения ремонта дорожного фонда в 2019 году. Для более объективного рассмотрения результатов голосования введена бальная система оценки объектов, включающая в себя такие критерии как: магистральность, социальная значимость, наличие маршрутов общественного транспорта. Утвержденный список дорог, которые будут отремонтированы в 2019 году, будет опубликован на сайте администрации 15 декабря 2018 года, — отметил Крыгин.