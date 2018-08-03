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Тульские чекисты задержали организаторов незаконной миграции

Тульские чекисты задержали организаторов незаконной миграции

В преступную группировку входило трое мужчин, они содержали гастарбайтеров на полигоне ТБО в Ленинском районе.

Управление ФСБ России по Тульской области пресечена деятельность организованной группы в составе Маршалова С. В., Розикова А. С. и Изатулло С.

С августа по декабрь 2016 года они организовали пребывание и незаконную трудовую деятельность уроженцев Средней Азии на полигоне твердых бытовых отходов в Ленинском районе.

Все трое признаны виновными организации незаконной миграции в составе организованной группы. Каждый из фигурантов приговорён к трём годам колонии общего режима.

Тульским областным судом апелляционные жалобы осужденных оставлены без удовлетворения, приговоры вступили в законную силу.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:41 +4
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Место
ТулаЛенинский район

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