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В Тульской области школьного бухгалтера осудят за мошенничество

В Тульской области школьного бухгалтера осудят за мошенничество

29-летняя жительница посёлка Славный незаконно получила более полумиллиона рублей.

Прокурор Арсеньевского района утвердил заключение по уголовному делу по обвинению бывшего бухгалтера МКОУ СОШ МО Славный в совершении крупного мошенничества с использованием своего служебного положения.

По данным пресс-службы региональной прокуратуры, с января 2016 года по декабрь 2017 года 29-летняя женщина незаконно вписала свою фамилию и номер расчетного счета своей зарплатной карты в реестры безналичного зачисления денежных средств. Почти за два года мошеннице было незаконно начислено 575097 рублей.

Нанесённый муниципальному бюджету ущерб не возмещен. Уголовное дело направлено в Одоевский районный суд для рассмотрения по существу.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 22:32 0
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Место
Тульская областьАрсеньевский районпоселок Славный

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