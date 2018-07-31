В Тульской области школьного бухгалтера осудят за мошенничество

Прокурор Арсеньевского района утвердил заключение по уголовному делу по обвинению бывшего бухгалтера МКОУ СОШ МО Славный в совершении крупного мошенничества с использованием своего служебного положения.

По данным пресс-службы региональной прокуратуры, с января 2016 года по декабрь 2017 года 29-летняя женщина незаконно вписала свою фамилию и номер расчетного счета своей зарплатной карты в реестры безналичного зачисления денежных средств. Почти за два года мошеннице было незаконно начислено 575097 рублей.

Нанесённый муниципальному бюджету ущерб не возмещен. Уголовное дело направлено в Одоевский районный суд для рассмотрения по существу.