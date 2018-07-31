На каких улицах Тулы не будет света 1 августа
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
Отключения пройдут с 9 до 17 часов по следующим адресам:
- Мясново: ул. Воздухофлотская, 35-а, 37, 39, 43-а,
- ул. Болотова, 21-а-53 (нечётн.), 24-72 (чётн.),
- ул. Профсоюзная, 18, 20, 20-а, 22,
- 7-й пр-д, 41-63-б (нечётн.), 56-а, 56-74 (чётн.),
- ул. Рогова, 14, 18, 20, 22, 22-а,
- 4-й пр-д, 47, 64,
- ул. Кооперативная,
- 226-й пр-д, 70,
- 8-й пр-д, 73,
- ул. Коминтерна, 31,
- Красноармейский пр-т, 32, 26, 28, 19-а,
- ул. Н. Неман, 20-36 (чётн.), 37, 37-б,
- ул. Галкина, 276-300-а (чётн.), 239-285 (нечётн.),
- ул. Токарева, 37,
- ул. Бабарыкина, 1-д, 1-е, 1-ж, 1-в,
- ул. Гончарова, 23-33,
- ул. Писемского, 17-49 (нечётн.), 18-54 (чётн.),
- ул. Красина, 27-72,
- ул. Гагарина, 3-11 (нечётн.),
- ул. Металлургов, 80-б, 78, 76, 72, 74, 76-а, 72-а,
- ул. Кутузова, 96, 98.
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