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В Тульской области пропал 32-летний мужчина

В Тульской области пропал 32-летний мужчина

Поиски инициирует поисковый отряд «Лиза Алерт».

Пропал житель Новомосковска Сергей Александрович Максимов. 27 июля 2018 года он ушел в неизвестном направлении, до сих пор о его местоположении ничего не известно. Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, глаза голубые, бритый наголо

Был одет: синяя футболка, спортивные штаны черного цвета с полосками ниже колена, черная бейсболка, кроссовки. С собой нес желтый пакет.

Если вам что-либо известно о его местонахождении, звоните по телефонам 8 (800) 700−54−54 или 02; 102.

Автор: Юлия Коршунова, сегодня, в 09:53 0
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