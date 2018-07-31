В Тульской области пропал 32-летний мужчина

Пропал житель Новомосковска Сергей Александрович Максимов. 27 июля 2018 года он ушел в неизвестном направлении, до сих пор о его местоположении ничего не известно. Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, глаза голубые, бритый наголо

Был одет: синяя футболка, спортивные штаны черного цвета с полосками ниже колена, черная бейсболка, кроссовки. С собой нес желтый пакет.