В Тульской области пропал 32-летний мужчина
Поиски инициирует поисковый отряд «Лиза Алерт».
Пропал житель Новомосковска Сергей Александрович Максимов. 27 июля 2018 года он ушел в неизвестном направлении, до сих пор о его местоположении ничего не известно. Мужчина нуждается в медицинской помощи.
Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, глаза голубые, бритый наголо
Был одет: синяя футболка, спортивные штаны черного цвета с полосками ниже колена, черная бейсболка, кроссовки. С собой нес желтый пакет.
Если вам что-либо известно о его местонахождении, звоните по телефонам 8 (800) 700−54−54 или 02; 102.
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