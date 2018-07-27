В Тульской области пьяный инструктор обучал ученика вождению

В Донском сотрудники Госавтоинспекции остановили учебный автомобиль ВАЗ-2114, принадлежащий одной из автошкол Кимовска. Обучение вождению осуществлял 51-летний водитель-инструктор, который по совместительству является гендиректором автошколы.

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, при проверке документов выяснилось, что в январе текущего года мужчина был лишен прав за оставление места ДТП.

Сотрудники ГИБДД составили на мужчину административный материал.

Решением суда инструктору назначено наказание по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ в виде 10 суток административного ареста.