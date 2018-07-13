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Налоговая: Тульский молочный комбинат незаконно занижал суммы уплачиваемого налога на добавленную стоимость
Фото из архива Myslo.

Налоговая: Тульский молочный комбинат незаконно занижал суммы уплачиваемого налога на добавленную стоимость

Эта деталь вскрылась при проверке организации.

Напомним, в отношении АО «Тульский молочный комбинат» возбуждено уголовное дело по ст. 199 УК РФ — уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.

Пресс-служба УФНС России по Тульской области прокомментировала эту ситуацию:

– Межрайонной ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам Тульской области завершена выездная налоговая проверка АО «Тульский молочный комбинат» за период 2014-2015 гг., по результатам которой выявлена неуплата налогов в общей сумме более 99 млн рублей, вынесено решение о привлечении налогоплательщика к ответственности.

В ходе проверки установлено, что АО «Тульский молочный комбинат» незаконно занижал суммы уплачиваемого налога на добавленную стоимость.

Налоговые органы Тульской области проводят систематическую работу в рамках очищения рынка сельхозпродукции от незаконных схем минимизации налоговых платежей, побуждая налогоплательщиков отказаться от их использования

сегодня, в 17:46 0
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