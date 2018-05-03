В Ефремове молодой человек во время ссоры задушил случайную знакомую

Он вынес тело во двор дома и оставил там. Возбуждено уголовное дело, убийца задержан.

В среду, 2 мая, возле одного из домов на улице Ломоносова в Ефремове было обнаружено тело 52-летней женщины. В ходе проверки выяснилось, что причиной смерти стало удушение.

Сотрудниками СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В тот же день в правоохранительные органы явился с повинной 23-летний местный житель.

Он сообщил, убил женщину, с которой познакомился накануне в кафе. По версии следствия, в тот вечер новые знакомые находились вместе в квартире друга подозреваемого. Между ними произошла ссора, в ходе которой молодой человек задушил женщину предметом одежды, перенес тело во двор и оставил там.

Подозреваемый задержан, все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Следователем готовится ходатайство в суд о заключении молодого человека под стражу.