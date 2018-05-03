Погода в Туле 4 мая: жарко, умеренный ветер

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе ожидается переменная облачность.

Возможен дождь. Ветер восточный, юго-восточный ночью 3-8 м/с, днем – до десяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от +9 до +14 градусов, днём – до 26 градусов тепла. Атмосферное давление чуть ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.