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В Туле дом Белолипецких стал объектом культурного наследия

В Туле дом Белолипецких стал объектом культурного наследия

Подписан соответствующий приказ.

В Туле дом №10 по улице Металлистов стал объектом культурного наследия. Подписан соответствующий приказ.

– Приказываю утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Административно-производственное здание пряничной торговли», нач. XIX в., 1891 г., расположенного по адресу: Тульская область, город Тула, улица Металлистов, дом 10, лит. A, A l, А2, 35, 36, — говорится в документе.

Об истории дома Белолипецких Myslo подробно писал здесь.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:39 +3
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