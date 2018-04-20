В Туле дом Белолипецких стал объектом культурного наследия

В Туле дом №10 по улице Металлистов стал объектом культурного наследия. Подписан соответствующий приказ.

– Приказываю утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Административно-производственное здание пряничной торговли», нач. XIX в., 1891 г., расположенного по адресу: Тульская область, город Тула, улица Металлистов, дом 10, лит. A, A l, А2, 35, 36, — говорится в документе.

Об истории дома Белолипецких Myslo подробно писал здесь.