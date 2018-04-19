В Туле автомобиль «Дэу» сбил коляску с ребенком

Фото УГИБДД по Тульской области.

18 апреля в Туле в 18.45 во дворе дома №1 по улице Батищева 31-летний водитель автомобиля «Дэу Нексия», осуществляя маневр движения задним ходом, не убедился в безопасности и сбил детскую коляску, в которой находился ребенок — девочка 2017 г. р.

В результате ДТП ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.