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В Туле автомобиль «Дэу» сбил коляску с ребенком
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле автомобиль «Дэу» сбил коляску с ребенком

Годовалую малышку госпитализировали.

18 апреля в Туле в 18.45 во дворе дома №1 по улице Батищева 31-летний водитель автомобиля «Дэу Нексия», осуществляя маневр движения задним ходом, не убедился в безопасности и сбил детскую коляску, в которой находился ребенок — девочка 2017 г. р.

В результате ДТП ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:44 +1
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