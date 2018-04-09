Фото из архива Myslo.
В Туле в ближайшее время приступят к ремонту мостов
Площадь поверхности, которая подлежит ремонту, составляет 585 кв.м.
9 апреля в ходе рабочего оперативного совещания в администрации Тулы обсуждались планируемые работы по ремонту бетонных блоков на мостовых переходах.
Со следующей недели подрядная организация приступит к омоноличиванию и оштукатуриванию поверхности блоков. Перед бетонированием поверхность будет предварительно подготовлена, установлена армирующая сетка и опалубка.
Глава администрации Тулы Евгений Авилов поручил приступить к работам в первую очередь на Зареченском мосту. Также работы запланированы на Павшинском мосту и на Чулковском. Всего площадь поверхности, которая подлежит ремонту, составляет 585 кв.м.
По всем объектам работы планируется завершить до конца июля.
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