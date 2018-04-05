Фото с места происшествия ГУ МЧС России по Тульской области.
В центре Тулы 10 пожарных тушили полыхающий «Фольксваген»
Автомобиль сгорел на ул. Советской.
4 апреля в 18.08 на пульт «Единой службы спасения» поступило сообщение о возгорании автомобиля Фольксваген «Гольф» близ остановки «Ул. Мосина» на ул. Советской в Туле.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. С огнем удалось справиться в 18.19.
В результате происшествия с правой стороны автомобиля выгорел моторный отсек и оплавилась блок-фара.
Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
Главное Управление МЧС России по Тульской области напоминает:
При обнаружении первых признаков пожара (запах гари, дым) необходимо незамедлительно сообщить в Единую службу спасения по городскому телефону - 01 или с мобильного — 112 и 101.
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