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В центре Тулы 10 пожарных тушили полыхающий «Фольксваген»
Фото с места происшествия ГУ МЧС России по Тульской области.

В центре Тулы 10 пожарных тушили полыхающий «Фольксваген»

Автомобиль сгорел на ул. Советской.

4 апреля в 18.08 на пульт «Единой службы спасения» поступило сообщение о возгорании автомобиля Фольксваген «Гольф» близ остановки «Ул. Мосина» на ул. Советской в Туле.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. С огнем удалось справиться в 18.19.

В результате происшествия с правой стороны автомобиля выгорел моторный отсек и оплавилась блок-фара.

Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

Главное Управление МЧС России по Тульской области напоминает:

При обнаружении первых признаков пожара (запах гари, дым) необходимо незамедлительно сообщить в Единую службу спасения по городскому телефону - 01 или с мобильного — 112 и 101.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 09:00 +3
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