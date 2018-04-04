Туляки пытались пронести в зал суда 10 электрошокеров

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В список изъятых приставами предметов вошли также боеприпасы, холодное, огнестрельное и газовое оружие.

За первый квартал этого года приставы, обеспечивающие порядок в судах Тульской области, на пропускных пунктах в здания судов изъяли 238 запрещенных предметов.

Среди них — 1 огнестрельное оружие, 2 единицы газового (травматического) оружия, 7 боеприпасов, 87 единиц холодного оружия и 10 электрошоковых устройств.

Все попытки пронести запрещенные предметы были пресечены. И таким образом была обеспечена 100% безопасность участников судебного процесса.