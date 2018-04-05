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Братья-мошенники похитили деньги с карты тулячки
Фото vseverske.info

Братья-мошенники похитили деньги с карты тулячки

Один из злоумышленников отправится в колонию, второй объявлен в розыск.

Ленинский районный суд признал виновным 33-летнего местного жителя  по статье «Мошенничество».

Преступление подсудимый совершил вместе с братом, ранее судимым по этой же статье.

Суд установил, что братья зарегистрировались на сайте avito, нашли объявление женщины о продаже земельного участка и дома. В апреле 2016 года они под видом покупателей позвонили по объявлению и предложили перевести задаток женщине на банковскую карту.

В ходе переговоров потерпевшая сообщила номер своей карты, пароль,  а также аналогичные данные о банковской карте своей матери. Получив данные, злоумышленники похитили с банковской карты 9900 рублей. В дальнейшем вред, причиненный преступлением, был возмещен в полном объеме.

Приговором суда одному из братьев назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор суда в законную силу не вступил.

В отношении подельника осужденного уголовное дело выделено в отдельное производство, сейчас он находится в розыске.

 

Как уберечься от мошенников, читайте в специальном материале Myslo по ссылке.

 

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:20 +1
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