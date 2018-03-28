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Александр Овечкин встретился с детской хоккейной командой перед Кубком «ЕвроХима»

Александр Овечкин встретился с детской хоккейной командой перед Кубком «ЕвроХима»

В Новомосковске пройдет Международный детский хоккейный турнир. Побороться за Кубок «ЕвроХима» готовятся юные хоккеисты из 8 стран.

В Новомосковске Тульской области с 26 по 29 мая пройдет Международный детский хоккейный турнир на Кубок Минерально-химической компании «ЕвроХим», собственником которой является Андрей Мельниченко.
 
В турнире примут участие ребята 10-12 лет из восьми стран: Россия, Финляндия, Эстония, Германия, Швейцария, Бельгия, Литва и США.
 
Команда юных хоккеистов из американского города Олбани (штат Нью-Йорк, США) – новички турнира. Сейчас они, как и все остальные готовятся к турниру. С юными хоккеистами из Олбани встретился легендарный российский спортсмен, трехкратный чемпион мира Александр Овечкин (сейчас он – нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз»). 
 
Звезда мирового хоккея пожелал ребятам из США успешно выступить на Кубке «ЕвроХима». Об этом в твоем твиттере и фейсбуке сообщило Посольство России в США.
 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 10:37 +4
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Люди
Александр Овечкин
Место
НовомосковскТульская область

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