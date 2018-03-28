В Донском убийца-рецидивист зарезал мужчину, приехавшего на похороны

Ссора, которая переросла в поножовщину, случилась возле местного кафе.

Прокурор Донского утвердил обвинительное заключение и направил в городской суд для рассмотрения материалы уголовного дела в отношении 52-летнего Владимира Н., обвиняемого в убийстве.

Около восьми часов вечера 23 января неподалеку от одного из кафе между находившимися в состоянии алкогольного опьянения Владимиром Н. и 46-летним жителем Тулы Александром Б. произошел конфликт. Александр приехал в Донской на похороны брата.

Причиной стали нецензурные оскорблениями со стороны Александра в адрес обвиняемого. В ответ на обидные слова Владимир вытащил нож и вонзил его в сердце Александру. От ранения потерпевший скончался на месте преступления.

В прокуратуре отмечают, что обвиняемый ранее неоднократно судим, в том числе за убийство. Из мест исправительной колонии он освободился только месяц назад.

Произошедшее зафиксировала камера системы видеонаблюдения «Безопасный город», и прибывшими сотрудниками полиции Владимир Н. был задержан неподалеку от места происшествия.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.