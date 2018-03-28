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В Донском убийца-рецидивист зарезал мужчину, приехавшего на похороны

В Донском убийца-рецидивист зарезал мужчину, приехавшего на похороны

Ссора, которая переросла в поножовщину, случилась возле местного кафе.

Прокурор Донского утвердил обвинительное заключение и направил в городской суд для рассмотрения материалы уголовного дела в отношении 52-летнего Владимира Н., обвиняемого в убийстве.
 
Около восьми часов вечера 23 января неподалеку от одного из кафе между находившимися в состоянии алкогольного опьянения Владимиром Н. и 46-летним жителем Тулы Александром Б. произошел конфликт. Александр приехал в Донской на похороны брата.
 
Причиной стали нецензурные оскорблениями со стороны Александра в адрес обвиняемого. В ответ на обидные слова Владимир вытащил нож и вонзил его в сердце Александру. От ранения потерпевший скончался на месте преступления.
 
В прокуратуре отмечают, что обвиняемый ранее неоднократно судим, в том числе за убийство. Из мест исправительной колонии он освободился только месяц назад.
 
Произошедшее зафиксировала камера системы видеонаблюдения «Безопасный город», и прибывшими сотрудниками полиции Владимир Н. был задержан неподалеку от места происшествия.
 
В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 15:53 0
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Тульская областьДонской

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