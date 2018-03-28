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Туляки проголосовали за трамвай в городе

Туляки проголосовали за трамвай в городе

Итоги голосования подвели на заседании Тульской городской думы.

В среду, 28 марта, в рамках очередного 49-ого заседания Тульской городской Думы был представлен доклад об итогах общегородского голосования.

18 марта в Туле состоялось общегородское голосование по вопросам, связанным с развитием областного центра.

Об итогах городского голосования доложила заместитель начальника управления по благоустройству администрации города Тулы, председатель муниципальных общественных комиссий Татьяна Кожухова:

– В Туле голосование было организовано на 159 счетных территориальных участках. Всего проголосовало 132603 человека с предложениями по благоустройству от 1 до 3 объектов. Наибольшее количество голосов набрали: общественное пространство по проспекту Ленина между площадью Победы и ул. Болдина  (сметная стоимость порядка 20 млн рублей) и сквер ТНИТИ (сметная стоимость более 24 млн рублей).

Также в рамках голосования туляки высказали свое мнение по вопросу развития общественного транспорта.

За выделение отдельной полосы для движения общественного транспорта проголосовали – 53,6%; против – 46,4%.

За сохранение трамваев свой голос отдали 71,5%; против – 28,5%.

Развитие общественного транспорта большей вместимости поддержали 63,8%; малой вместимости – 36,2%. Также жителями в листах для голосования оставлено 12406 вариантов (особых мнений, предложений) по развитию общественного транспорта.

Результаты голосования будут вынесены на обсуждение Штаба по стратегическому развитию Тулы.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 15:51 +16
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