новости
новости
Регистрация
Работы тульских фотографов украсили международный аэропорт «Внуково»
Фото пресс-службы комитета по развитию туризма Тульской области.

Работы тульских фотографов украсили международный аэропорт «Внуково»

Наряду с 13 регионами страны Тульская область стала частью всероссийского фотопроекта «Путешествуйте дома. Весна».

В зоне регистрации Международного аэропорта Внуково открылась экспозиция из 20 работ российских фотографов «Путешествуйте дома. Весна».

Фотоподборка иллюстрирует красоты и достопримечательности Санкт-Петербурга, Тульской, Владимирской, Волгоградской, Тверской, Вологодской, Мурманской, Архангельской, Свердловской, Псковской областей, Краснодарского края, Удмуртской республики, Кабардино-Балкарии и Республики Карелия.

Наш регион на выставке представляют одни из лучших работ конкурса «Тула в кадре. Фотомарафон».

Это «Тульская Швецария» Андрея Колобова:

и «Стрела заката» Алексея Горохова:

Организаторы проекта уверены, что экспозиция станет своеобразным путеводителем по стране как для россиян, так и для иностранцев.

Выставка продолжит свою работу до 20 апреля 2018 года.

 

Международный аэропорт Внуково — один из крупнейших авиатранспортных комплексов России.

Ежегодно в аэропорту обслуживается более 170 000 рейсов российских и зарубежных авиакомпаний.

Маршрутная сеть аэропорта охватывает всю территорию России, а также страны ближнего зарубежья, Европы, Азии и Африки. Пассажиропоток аэропорта Внуково в 2017 году составил 18,139 млн человек.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 12:40 +3
Другие статьи по темам
Событие
Фотовыставкапутеводитель по Россиитульские фотографы
Место
Международный аэропорт ВнуковоМосква

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле на улице Бундурина водитель «Опеля» едва не спровоцировал ДТП: видео
В Туле на улице Бундурина водитель «Опеля» едва не спровоцировал ДТП: видео
В Туле осудили рецидивиста, пытавшегося сбросить жертву с моста
В Туле осудили рецидивиста, пытавшегося сбросить жертву с моста
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.