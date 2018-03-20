Работы тульских фотографов украсили международный аэропорт «Внуково»

Фото пресс-службы комитета по развитию туризма Тульской области.

В зоне регистрации Международного аэропорта Внуково открылась экспозиция из 20 работ российских фотографов «Путешествуйте дома. Весна».

Фотоподборка иллюстрирует красоты и достопримечательности Санкт-Петербурга, Тульской, Владимирской, Волгоградской, Тверской, Вологодской, Мурманской, Архангельской, Свердловской, Псковской областей, Краснодарского края, Удмуртской республики, Кабардино-Балкарии и Республики Карелия.

Наш регион на выставке представляют одни из лучших работ конкурса «Тула в кадре. Фотомарафон».

Это «Тульская Швецария» Андрея Колобова:

и «Стрела заката» Алексея Горохова:

Организаторы проекта уверены, что экспозиция станет своеобразным путеводителем по стране как для россиян, так и для иностранцев.

Выставка продолжит свою работу до 20 апреля 2018 года.

Международный аэропорт Внуково — один из крупнейших авиатранспортных комплексов России.

Ежегодно в аэропорту обслуживается более 170 000 рейсов российских и зарубежных авиакомпаний.

Маршрутная сеть аэропорта охватывает всю территорию России, а также страны ближнего зарубежья, Европы, Азии и Африки. Пассажиропоток аэропорта Внуково в 2017 году составил 18,139 млн человек.