В квартире на улице Пузакова в Туле обнаружено тело 15-летнего подростка

Следственный комитет проводит проверку по факту смерти 15-летнего подростка. Его тело было обнаружено 18 марта 2018 года в квартире на улице Пузакова.

По данному факту следственным отделом по Зареченскому району города Тулы следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, причиной смерти явилось хроническое врожденное заболевание почек. За медицинской помощью подросток не обращался.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.