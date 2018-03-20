Лепрозорий и «совок»: Роспотребнадзор нагрянул с проверкой в ефремовскую гостиницу

Специалисты Роспотребнадзора провели плановую проверку МУП «Гостиничный комплекс «Ефремов» (Ефремов, ул. Мира, 2-а). И нашли множество нарушений санитарно-эпидемиологических требований:

гостиничные номера на 4-м этаже левого крыла требуют ремонта (оклейки или покраски стен, потолков, ремонта напольного покрытия),

в номерах нет защитных плафонов на осветительных приборах,

у двух сотрудников в медкнижках просрочена отметка о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации,

нарушен дезинфекционный режим,

для уборки помещений отсутствуют дезинфекционные средства,

недостаточное количество уборочного инвентаря,

уборочный инвентарь не промаркирован,

в номере 421 уровень общей искусственной освещенности не соответствует санитарным требованиям.

По результатам проверки возбуждено шесть дел об административных правонарушениях.

В том числе в отношении юридического лица по ст. 6.4 КоАП РФ, должностных лиц по ст. 6.3, 6.4; ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ, выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

лепрозорий и «совок»

Что же это за гостиница такая? К слову, она есть на booking.com. Цена за номер варьируется от 250 до 2200 рублей.

Из описания гостиницы на «букинге» (дословно):

Мини-отель «Мунитиппалнесно» расположен в Ефремове. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.

Все номера отеля располагают гостиным уголком и шкафом для одежды.

Мы говорим на вашем языке!

Муниципальное унитарное предприятие МО Ефремов «Гостиничный комплекс Ефремов»: гостей Booking.com здесь принимают с 7 сент. 2017.



Почему стоит остановиться здесь?

Бесплатная парковка на территории . Во всех номерах есть: Туалетная бумага Гостиный уголок Отопление Москитная сетка Шкаф/гардероб

Из достоинств, пожалуй, всё. И ни одного фото номера на сайте.

Зато фотографиями с удовольствием делятся в отзывах те, кому посчастливилось остановиться в этой гостинице.

Вот что пишут в отзывах постояльцы гостиницы из России, Беларуси, Польши:

«Отвратительное впечатление, больше никогда не приеду!»

Кровать очень скрипучая и пружины впивались в спину, стены испачканы, к ним дотрагиваться невозможно. Очень маленькое полотенце, кроме как лицо вытереть. Безумный запах табачного дыма, окно не откроешь, очень холодно на улице. (

Условия очень и очень ужасные, низкая цена не говорит о том, что можно не следить за санитарным состоянием комнаты.

«Совок»

Телевизор советский. Такой мотель для дальнобойщиков гостиницей я бы не назвала. Вообще дизайн напоминает Советский Союз.

Достаточно хорошо

Дешево и сердито) для любителей экстрима) общага как она есть) лепрозорий в чистом виде).

«Больше никогда»

В таком номере мы еще не жили. Грязные ватные матрасы, по одному крохотному полотенцу на человека, подушки вкладывали по две в наволочку (иначе на маленьких комках уснуть невозможно), коричневые жирные стены около кровати, вырванные из стен розетки… это не отель… возможно, нам не повезло с номером и в других номерах все иначе, но…

Из плюсов: доброжелательная и позитивно настроенная сотрудница на стойке регистрации. И это все…

Великолепно

Понравилась обстановка, персонал, парковка и то, что можно проживать с животными!

«Отвратительно»

Убраться в гостинице, такой хаос, как вообще можно сдавать такие номера, бомжатник!

«Там просто нужно капитальный ремонт провести еще лет семь назад, а не постояльцев туда приваживать»

Все просто ужас, состояние, как в заброшенном доме, в котором давно никто не живет, стены в потеках непонятного цвета, антисанитарные условия ... страшно ложиться было в кровать, в таком все состоянии ужасном. Такие отели вообще в Букинг.коме выставлять нельзя. Тому, кто туда селится, еще доплачивать надо за моральный ущерб. Вода течет из унитазного бачка, мешает уснуть. КАТАСТРОФА! НИКОМУ НЕ ЖЕЛАЮ УВИДЕТЬ ЭТО ДАЖЕ ЗА 100 РУБ., ПОЭТОМУ У НИХ и нет фото ни одного номера. Это сущий развод, я считаю, когда приезжаешь и от безысходности себя подвергаешь такому издевательству. Не жалко потраченных средств, можно подцепить какое-нибудь заболевание кожное и прочее.