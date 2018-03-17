В Туле полицейские задержали похитителей одежды

Злоумышленники в торговом зале взяли джемпер и джинсовую куртку, надели их под свои куртки и попытались выйти из магазина.

В Туле полицейские задержали двух подозреваемых в краже одежды из магазина, сообщает пресс-служба УМВД по Тульской области.

По предварительным данным, злоумышленники в торговом зале взяли джемпер и джинсовую куртку, надели их под свои куртки и попытались выйти из магазина. На выходе сработали антикражные устройства, однако злоумышленникам все равно удалось скрыться.

Отыскать подозреваемых удалось при помощи запись с камеры наблюдения - ими оказались двое представителей цыганского этноса. В отделе полиции «Центральный» ведётся работа по выяснению всех деталей происшествия.