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Апелляция по делу тульского слесаря-газовщика: защита просит оправдать Морозова

Апелляция по делу тульского слесаря-газовщика: защита просит оправдать Морозова

В суд, как и два дня назад, пришли десятки коллег подсудимого.

В Тульском областном суде рассматривают апелляционную жалобу подсудимого Морозова, слесаря «Тулагоргаза».

Защитники газовщика, Морозов и Горшков, поставили под сомнение некоторые проведённые по делу следственные действия. Также напомнили суду о презумпции невиновности, когда все неустранимые сомнения трактуются в пользу обвиняемого.

В частности, по мнению подсудимого и защиты, не исследован временной промежуток между установкой колонки и смертью людей. Это три года.

В квартире была обнаружена гарантийная книжка на колонку, в которой аккуратно вырезано два талона. По словам потерпевших, это могли сделать дети. Но Морозов указал в суде на то, что по линии отреза видно — это явно не детская шалость: колонку обследовали специалисты. Но что именно за специалисты, следствие так и не установило. То есть колонку после Морозова пришли ремонтировать, что в корне меняет дело.

Слесарь сообщил суду что за три года установил 1900 колонок, и случаев выпадения гофры из стены не было.

В свою очередь потерпевшая сторона указывает, что на гофротрубе не было следов должного крепления. Морозов уверен, что без применения силы труба выпасть не могла. Ее кто-то вытащил.

Защита слесаря-газовщика:

- Почему все у нас гипотетически? Почему мы задаём вопросы — могла ли труба выпасть сама? Почему следствие не дело ответ на этот вопрос. Точный и конкретный? В заключении эксперта Кондакова сказано, что «по представленным вещественным доказательствам определить глубину вставки трубы не представляется возможным». О чем мы тогда говорим?

Заседание продолжается.

Сюжет: Суд над слесарем "Тулагоргаза"
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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 11:22 +11
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