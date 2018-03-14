новости
новости
Регистрация
В Тульской области автоледи на «Мазде» сбила трехлетнего мальчика
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Тульской области автоледи на «Мазде» сбила трехлетнего мальчика

Все обстоятельства выясняются.

13 марта в 21.45 в Кимовске на улице Ленина 38-летняя женщина, по предварительной информации, при движении задним ходом на автомобиле «Мазда 3» сбила трехлетнего мальчика. Ребенок вышел из автомобиля ВАЗ-21124 и находился рядом с транспортным средством.

Малыша с незначительными травмами доставили в больницу без дальнейшей госпитализации.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:53 0
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТП
Место
Тульская областьКимовск
Прочее
сбили ребенка

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляк: «При уборке снега коммунальщики пробили крышу дома»
Туляк: «При уборке снега коммунальщики пробили крышу дома»
Апелляция по делу тульского слесаря-газовщика: защита просит оправдать Морозова
Апелляция по делу тульского слесаря-газовщика: защита просит оправдать Морозова
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.