В Тульской области автоледи на «Мазде» сбила трехлетнего мальчика

Фото УГИБДД по Тульской области.

13 марта в 21.45 в Кимовске на улице Ленина 38-летняя женщина, по предварительной информации, при движении задним ходом на автомобиле «Мазда 3» сбила трехлетнего мальчика. Ребенок вышел из автомобиля ВАЗ-21124 и находился рядом с транспортным средством.

Малыша с незначительными травмами доставили в больницу без дальнейшей госпитализации.