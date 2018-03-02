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Бывшему заместителю Прокопука не смягчили приговор
Фото из архива Myslo.

Бывшему заместителю Прокопука не смягчили приговор

Суд принял решение отказать Жильцову в удовлетворении ходатайства.

В Центральный районный суд Тулы поступило ходатайство Александра Жильцова — бывшего заместителя директора «Спецавтохозяйства», осужденного по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ — присвоение или растрата.

Жильцов просил заменить неотбытую часть срока более мягким наказанием.

Однако суд принял решение отказать осужденному в удовлетворении ходатайства. 

Суд считает, что добросовестное выполнение работ в колонии — это обязанность осужденного, выплатить ущерб и штраф недостаточно.

Напомним, что Александр Жильцов был осужден на пять лет в колонии общего режима со штрафом в миллион рублей. Позже суд скостил ему приговор до 4-х лет лишения свободы и 800 тысяч рублей штрафа.

Также по этому делу проходил бывший мэр Тулы и директор МКП «Спецавтохозяйство» Александр Прокопук. Суд в итоге и ему скостил срок. Прокопуку было назначено наказание на срок 6 лет и 6 месяцев и 900 тысяч рублей штрафа.

Сюжет: Дело Александра Прокопука
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:44 +1
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