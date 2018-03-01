В Туле изменились правила подачи заявлений на детский отдых

Фото Юлии Гришиной.

В редакцию Myslo обратились родители тульских школьников.

С сегодняшнего дня, 1 марта, открыт прием заявок на получение детских оздоровительных путевок в санатории Тульской области и Краснодарского края.

Заявки можно подать двумя способами:

С помощью портала государственных услуг Тульской области. Ссылка на услугу здесь.

Через оператора тульского Центра организации отдыха и оздоровления детей и молодежи, расположенного на пр. Ленина, 86/37.

Родители, которые решили оформить заявку через оператора, начали съезжаться в Центр с трех утра. В итоге к 7.00 в очереди насчитывалось уже более ста человек. Такой ажиотаж туляки объяснили опасениями, что путевок на всех может не хватить. Они рассказали, что еще в прошлом году заявку можно было подать в районные молодежные центры, теперь же они вынуждены приезжать только в один Центр организации отдыха и оздоровления детей и молодежи. Для того чтобы подать заявление, нужно отстоять в очереди несколько часов.

За пояснениями мы обратились к начальнику управления образования администрации Тулы Татьяне Золотовой:

Татьяна Золотова - В прошлом году была иная форма приема заявлений. Это было связано с регулированием работы электронной системы. В этом году введена региональная информационная система. Теперь подать заявление на получение путевок можно как с помощью сайта «Госуслуги», так и через муниципального оператора — Центр организации отдыха и оздоровления детей и молодежи. В первом случае родители могут самостоятельно оформить заявку и отслеживать ее статус. Во втором — специалист Центра организации отдыха и оздоровления детей и молодежи будет также работать с заявителем через информационную систему на портале «Госуслуги». При обращении к муниципальному оператору родителям необходимо представить свой паспорт и СНИЛС, паспорт и СНИЛС ребенка, если же у ребенка еще нет паспорта, то свидетельство о рождении. При заполнении заявки родители могут выбрать сразу несколько санаториев, один из которых поставить в приоритет, а остальные — в графу возможных при выборе. Это эффективно, потому что если в приоритетном санатории или детском лагере не останется мест, то велика вероятность получить место в санатории или детском лагере из списка дополнительных. Также в заявке родители указывают желаемый период отдыха для своего ребенка.

В этом году на муниципалитет выделено более 1500 путевок в детские оздоровительные лагеря Тульской области и Краснодарского края.

Тульским школьникам в возрасте от 7 до 15 лет включительно такие путевки предоставляются бесплатно в порядке установленной очередности без сопровождения родителей или законных представителей. Родители (законные представители) оплачивают проезд детей к месту отдыха и обратно.

Напомним, на 2018 год утверждена максимальная стоимость путевок в санаторные оздоровительные лагеря, расположенные на территории Тульской области, — 20 748 рублей, в санаторные оздоровительные лагеря, расположенные на морском побережье Краснодарского края, — 24 969 рублей, в загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории Тульской области, — 17 220 рублей.

Список путевок и санаториев размещен на портале государственных услуг и Центра организации отдыха и оздоровления детей и молодежи.

Татьяна Золотова отметила, что в образовательных учреждениях города также будут работать лагеря дневного пребывания детей.

Подробную информацию об организации детского отдыха туляки могут могут получить по телефону горячей линии управления образования: 31−00−45, и Центра организации отдыха и оздоровления детей и молодежи: 77−00−93, 77−00−95.