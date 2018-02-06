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В Киреевском районе в тройном ДТП погибла женщина
Фото с места происшествия.

В Киреевском районе в тройном ДТП погибла женщина

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Страшная авария произошла 6 февраля в Киреевском районе. На 9-м км автодороги «Болохово-Шварцевский» 55-летний водитель автомобиля БМВ, по предварительной информации, при обгоне выехал на встречную полосу и врезался в «Киа Рио». Затем один из автомобилей столкнулся с «Хёндэ». Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

От полученных травм на месте происшествия скончалась 26-летняя женщина — водитель «Киа».

Водителя БМВ госпитализировали. Все обстоятельства аварии выясняются.

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 15:53 0
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