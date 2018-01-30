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Где туляки могут подать заявления о месте голосования на выборах

Где туляки могут подать заявления о месте голосования на выборах

В избирательной комиссии рассказали о начале действия порядка подачи заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента РФ.

30 января состоялся брифинг председателя избирательной комиссии Тульской области Сергея Костенко и секретаря комиссии Николая Климова, посвященный началу действия порядка подачи заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации, который стартует 31 января.
 
Председатель облизбиркома сообщил журналистам, что с этого дня в территориальные избирательные комиссии, МФЦ или через сайт госуслуг можно будет подать заявление, чтобы 18 марта 2018 года проголосовать на том избирательном участке, который будет максимально приближен к месту нахождения избирателя.
 
Николай Климов пояснил, что ТИК будут принимать заявления по 12 марта, участковые избирательные комиссии – с 25 февраля по 12 марта.
 
Для ТИК график работы:
  • с 31 января по 11 марта 2018 года: в рабочие дни – с 16.30 до 20.30,
  • в выходные и праздничные дни – с 10.00 до 14.00;
  • 12 марта 2018 года – с 14.00 до 21.00.
График работы участковых избирательных комиссий Тульской области определен в периоды:
  • с 25 февраля по 11 марта, с 13 по 17 марта (за исключением 12 и 16 марта) 2018 года: в рабочие дни – с 16.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни – с 10.00 до 14.00;
  • 12 и 16 марта 2018 года – с 14.00 до 21.00.
  • С 13 по 17 марта заявление о желании проголосовать на другом избирательным участке можно будет подать только в участковую избирательную комиссию по месту жительства.
В МФЦ и на сайте госуслуг заявления от избирателей можно будет подать в те же сроки, что и в ТИКи: с 31 января по 12 марта.
вчера, в 15:58 0
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