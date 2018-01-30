Где туляки могут подать заявления о месте голосования на выборах

В избирательной комиссии рассказали о начале действия порядка подачи заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента РФ.

30 января состоялся брифинг председателя избирательной комиссии Тульской области Сергея Костенко и секретаря комиссии Николая Климова, посвященный началу действия порядка подачи заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации, который стартует 31 января.

Председатель облизбиркома сообщил журналистам, что с этого дня в территориальные избирательные комиссии, МФЦ или через сайт госуслуг можно будет подать заявление, чтобы 18 марта 2018 года проголосовать на том избирательном участке, который будет максимально приближен к месту нахождения избирателя.

Николай Климов пояснил, что ТИК будут принимать заявления по 12 марта, участковые избирательные комиссии – с 25 февраля по 12 марта.

Для ТИК график работы:

с 31 января по 11 марта 2018 года: в рабочие дни – с 16.30 до 20.30,

в выходные и праздничные дни – с 10.00 до 14.00;

12 марта 2018 года – с 14.00 до 21.00.

График работы участковых избирательных комиссий Тульской области определен в периоды:

с 25 февраля по 11 марта, с 13 по 17 марта (за исключением 12 и 16 марта) 2018 года: в рабочие дни – с 16.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни – с 10.00 до 14.00;

12 и 16 марта 2018 года – с 14.00 до 21.00.

С 13 по 17 марта заявление о желании проголосовать на другом избирательным участке можно будет подать только в участковую избирательную комиссию по месту жительства.

В МФЦ и на сайте госуслуг заявления от избирателей можно будет подать в те же сроки, что и в ТИКи: с 31 января по 12 марта.